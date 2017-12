2370 elever løser lokalt jule-mysterium

»Mysteriet« bringer gennem 14 kapitler lokale skoleelever rundt i hele Nordvestsjælland. Et lokalt jule-mysterium skal opklares.

Holbæk - 05. december 2017 kl. 06:29 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2370 elever fordelt på 115 klasser i Holbæk og Odsherred Kommuner er godt i gang med at løse et lokalt julemysterium. Det er KViST - Kirkerne i Vestsjællands Skoletjeneste, der har udarbejdet materialet til »Mysteriet«, en historie i 14 afsnit.

Udgangspunktet for historien er otte-årige Lukas og 11-årige Asta, der bor i Svinninge.

I december bor de hos deres onkel, Finn Nissen, fordi deres mor skal arbejde. Finn Nissen kan ikke fordrage julen, så han beder Lukas og Asta rydde op og gøre rent på slægtsgården. Børnene opdager en papkasse med teksten »1961«. I papkassen finder de en kiste med guldfarvet porcelæn, et brev og et kort over Nordvestsjælland. Mysteriet er i gang.

»Mysteriet« er for elever fa 0. til 3. klasse. Der er 14 skoledage i december. Derfor er historien delt op i 14 afsnit, og lærerne læser hver skoledag et kapitel op for eleverne. Historien foregår flere forskellige steder i Nordvestsjælland.

Den begynder som nævnt i Svinninge og fortsætter derefter på Sjællands Odde, i Brorfelde, Holbæk, Holmstrup, Egebjerg, Tølløse, Nykøbing, Asnæs, Rørvig og på Tuse Næs.

I historien stifter eleverne bekendtskab med mennesker, der eksisterer i virkeligheden. De eneste, der er helt fri fantasi, er familien Nissen og slægtsgården i Svinninge.

- Vores håb er, at eleverne synes, det er ekstra spændende med en historie, der handler om området, hvor de bor. Vi har også gjort os umage med, at for eksempel veje og husnumre er rigtige, og vi håber, at eleverne ind imellem får »Øj, det er jo rigtigt«- eller »Der har jeg været«-oplevelser, skriver Pia Lykke Kongsgaard og Jesper Arnmark, de to bag »Mysteriet«, i forordet til lærervejledningen.

De er begge to religions- pædagogiske konsulenter tilknyttet Holbæk og Ods-Skippinge Provstier. Jesper Arnmark er desuden præst i Asnæs.

Som religionspædagoger har de begge arbejds-adresse i Tveje Merløse.

Med til »Mysteriet« er der til hver klasse et stort landkort og en stribe klistermærker, som eleverne frem til jul skal placere de rigtige steder.

Det er første gang, KViST laver sådan et juleprojekt.

- Men det er ikke sidste gang, siger Pia Lykke Kongsgaard.