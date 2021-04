Børnene lærer på en konkret måde at passe godt på naturen og miljøet. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

2.332 børn på affaldsjagt i Holbæk

2.332 børn i Holbæk Kommune går udendørs for at luge ud i de store mængder affald, der ligger og flyder rundtomkring.

Børnene er med i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling løber af stablen i uge 15, bliver det med stor opbakning fra de danske skoler og institutioner. I Holbæk Kommune skal 2332 børn ud i det fri for at indsamle andres efterladte skrald.

På landsplan skal i alt 137.000 børn ud at samle skrald i løbet af skoleugen 12.-16. april.

En rigtig god metode - Vi er positivt overraskede over den massive opbakning - især efter flere måneder med nedlukning og fjernundervisning.

At lærerne og pædagogerne sætter affald på skemaet viser, at det er en god måde at kombinere læring og social trivsel, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.