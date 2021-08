De 23 familier fra Holbæk får blandt andet hjælp til nye skoletasker. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: 23 familier får hjælp til skolestart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

23 familier får hjælp til skolestart

Holbæk - 09. august 2021 kl. 15:07 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

23 familier i Holbæk Kommune har i år søgt om og modtaget Skolestartshjælp fra Dansk Folkehjælp. Der var i alt 1500 ansøgere i landet, og der var hjælp nok til alle.

Skolestarthjælp er et tilbud til fattige og udsatte familier i Danmark, som kan søge om Skolestarthjælp. Initiativet blev skudt i gang sidste år, hvor der var 1275 ansøgere. Her fik 'blot' 500 af ansøgerme hjælp, men i år har der altså været midler nok til at hjælpe alle ansøgerne.

Hos Dansk Folkehjælp er man stærkt taknemmelig for støtten og opbakningen fra både private og offentlige donorer, der gør det muligt at uddele Skolestarthjælp til alle godkendte ansøgere - særligt fordi uddannelse og trivsel i skolen er en af de mest afgørende faktorer for at nedbryde negativ sociale arv.

- Der er mange måder, vi kan måle og diskutere fattigdom på, men det er efterhånden altment kendt, at en god skolegang og uddannelse er afgørende for børn fra fattige og udsatte familier, hvis de skal have mulighed for at komme ligeså godt fra start som deres klassekammerater, udtaler Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, i en pressemeddelelse.

Dansk Folkehjælp, der blev stiftet i 1907, er en landsdækkende, humanitær og frivillig organisation, der yder hjælp til udsatte og fattige i Danmark og i udlandet.