23-årig holdt ekskæreste inde­spærret og tog kvælertag på hende

En enig domsmandsret fandt det bevist, at den 23-årige mand gennem næsten to timer holdt kvinden tilbage mod hendes vilje, og at han undervejs tog flere kvælertag på hende og på et tidspunkt også proppede en klud ind i munden på hende, så hun havde svært ved at trække vejret.

En 23-årig mand fra Odense blev torsdag ved Retten i Holbæk idømt et halvt års ubetinget fængsel for en sommeraften i juli i år at have udsat sin 24-årige ekskæreste for grov vold og ulovlig frihedsberøvelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her