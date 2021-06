Der blev affyret flere skud mod den 23-årige mand en lørdag aften i januar. Han slap med skrækken, men politiet betragter sagen som et drabsforsøg.

Send til din ven. X Artiklen: 23-årig forsøgt dræbt af skud: Politiet lægger sagen på hylden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

23-årig forsøgt dræbt af skud: Politiet lægger sagen på hylden

Holbæk - 19. juni 2021 kl. 07:15 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der blev skudt flere gange i retning af en 23-årig mand fra Holbæk, da han lørdag den 23. januar i år kort efter klokken 21.30 var på vej fra kollegiet på Slotshaven 3 og hen til sin bil på parkeringspladsen.

Den 23-årige blev ikke ramt, men politiet fandt flere skudhuller i hans bil, og episoden blev med det samme betragtet som et drabsforsøg.

Men selv om politiet allerede samme aften anholdt tre holbækkere på 20, 22 og 27 år og sigtede dem for drabsforsøg - de nægter sig skyldige - har politiet og anklagemyndigheden måtte opgive at komme videre med sagen.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til dagbladet Nordvestnyt lørdag, at man i begyndelsen af april opgav sigtelsen om drabsforsøg mod de tre nu tidligere sigtede.

- Der var efter anklagemyndighedens vurdering ikke tilstrækkelige beviser til at rejse en straffesag mod de tre tidligere sigtede, og sagen er for nuværende henlagt. Såfremt der skulle dukke nye spor op, som kan efterforskes, vil efterforskningen blive genoptaget, lyder det i mailen fra politiets kommunikationsafdeling.

Kan ikke føre til dom Tilbage i januar vurderede politiet da også, at der ikke var grundlag for at begære de tre mænd varetægtsfængslet, og de har været på fri fod under efterforskningen.

Politiet oplyser til Nordvestnyt, at henlæggelsen er sket ud fra en bestemmelse i retsplejeloven om, at påtale kan opgives, når anklagemyndigheden ikke forventer, at en domstol vil finde den eller de sigtede skyldig.

I beslutningen om at henlægge sagen fra Slotshaven har politiet ikke henvist til en anden bestemmelse, der handler om at opgive en sigtelse, hvis mistanken har vist sig at være grundløs.

Efter skudepisoden oplyste politiet på baggrund af den 23-åriges egen forklaring, at et muligt motiv måske skulle findes i et »personligt modsætningsforhold« mellem ham og flere andre personer i Holbæk.

Den forklaring førte til, at politiet anholdt og sigtede de tre på 20, 22 og 27 år for drabsforsøg.

Det er ikke lykkedes politiet at finde gerningsvåbnet.

relaterede artikler

Kun ét vidne har henvendt sig i sag om drabsforsøg 26. januar 2021 kl. 11:01

Leder efter våben og vidner til drabsforsøg 25. januar 2021 kl. 10:16