Her knap tre uger efter, at der blev affyret flere skud mod en 23-årig mand ved Slotshaven i Holbæk, er der status quo i sagen. Tre mænd er fortsat sigtet og på fri fod, oplyser politiet. Foto: Thomas Olsen

23-årig forsøgt dræbt: Politiet uden gennembrud

Midt- og Vestsjællands Politi har fra begyndelsen efterforsket skyderiet som et drabsforsøg på den 23-årige, og allerede samme aften blev tre holbækkere på 20, 22 og 27 år anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Men dengang havde politiet ikke tilstrækkelige beviser i sagen til at begære de tre unge mænd varetægtsfængslet, og de blev derfor løsladt efter afhøring og uden at blive fremstillet i grundlovsforhør.

Ifølge politiet har den 23-årige mand selv forklaret, at et muligt motiv til, at nogen ville dræbe ham efter livet kunne være i et »personligt modsætningsforhold til flere personer«, som politiet udtrykte det efter skyderiet.