22 spritnye go-karts venter på gæsterne

- Vi er jo kommet lidt sent i gang, men med udsigt til, at mange gerne vil holde ferie herhjemme, kan vi nok godt hente det hjem. Vi kører jo november måned med, siger Anette Sunke.

Myndighedernes sikkerhedsanvisninger i forbindelse med corona betyder, at der er et par ting, som er lidt anderledes, end de plejer.

For det første vil Anette Sunke gerne opfordre til, at man tilmelder sig på nettet, inden man dukker op.

- Det gør det lettere for os at overskue, hvor mange der er i området, forklarer hun. For det andet opfordres go-kart kørerne til at have deres eget køretøj på hjemmefra, det vil sige langærmede bluser og jakker og lange bukser. Hvis man har en godkendt kørehjelm, må man også meget gerne medbringe den.