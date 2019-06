En 22-årig mand har straks anket dommen for forsøg på databedrageri i forbindelse med oprettelsen af et lån på 40.000 kroner igennem Basisbank. Foto: Morten D. Christensen

22-årig anker dom på 14 dages betinget fængsel

Holbæk - 28. juni 2019 kl. 12:08 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tog ikke forsvarsadvokat Lars Ulrich Pedersen mange øjeblikke at anke en dom på 14 dages betinget fængsel for forsøg på databedrageri.

Det er ikke advokaten selv, men hans klient, en 22-årig mand fra Holbæk, der onsdag fik dommen ved Retten i Holbæk. Men de er begge så utilfredse med dommen, at den straks blev anket til landsretten, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Dommen til den 22-årige faldt i et sagskompleks, som Nordvestnyt har skrevet om flere gange siden januar i år. Her er omkring 20 personer enten sigtet, tiltalt eller allerede dømt for forsøg på at slippe for tilbagebetaling af lån på typisk 40.000 kroner, som de hver især optog gennem Basisbank på nettet.

Efter anklagemyndighedens opfattelse blev lånene kun oprettet af de mistænkte, fordi de regnede med, at lånene ville blive slettet i bankens systemer. To mænd i midten af 20'erne fra Holbæk og Roskilde er tiltalt for bedrageri mod låntagerne, fordi de to, ifølge anklagemyndigheden, gav låntagerne indtryk af, at de ville sørge for at slette lånene, hvad de dog ikke kunne eller gjorde.

På den baggrund overførte låntagerne typisk 35.000 kroner til enten den ene eller begge de to mistænkte hovedmænd, hvis sag venter på at komme fo retten.

Den 22-årige, der nu er blevet dømt, har nægtet sig skyldig. Han har i retten forklaret, at han forventede, at hans 25-årige bekendte - den ene af de hovedtiltalte - ville betale lånet tilbage.

Den 22-årige havde blot opfattet det som en vennetjeneste, at han oprettede lånet til den 25-årige ven, som angiveligt ikke selv kunne oprette et lån.

Men domsmandsretten i Holbæk nåede altså frem til, at den 22-årige godt kunne dømmes for forsøg på databedrageri - altså forsøg på at »snyde« bankens it-system ved at få lånet slettet.

Men lånet blev ikke slettet, og da den 22-årige efter lidt tid fandt ud af, at den 25-årige ven ikke betalte af på lånet, kunne han altså også konstatere, at han selv hang på lånet på 40.000 kroner, der var oprettet i hans navn.

Med hjælp fra familie og venner betalte han lånet tilbage, så gælden var indfriet nogle måneder efter oprettelsen af lånet. I sin procedure i sagen for godt to uger siden argumenterede Lars Ulrich Pedersen for, at den 22-årige ikke skulle dømmes for nogen former for bedrageri, da han netop havde vist vilje til hurtigt at betale gælden tilbage.

- Helt grundlæggende mener jeg ikke, at man kan sige, at han har haft forsæt til at begå bedrageri. Derfor anker vi dommen, siger han til Nordvestnyt.

