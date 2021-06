Aprilfestival blev afviklet i Holbæk Kommune under coronaens skygge, men trods modgang lykkedes det at stable en tilfredsstillende børneteaterfestival på benene. Foto: Jens Wollesen

21.000 så teater i Holbæk Kommune

Holbæk - 23. juni 2021 kl. 12:35 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Tirsdag sluttede årets Aprilfestival, som i år blev afviklet i Holbæk Kommune.

Verdens største børnetea­terfestival blev en succes omstændighederne taget i betragtning.

Arrangørerne - Holbæk Kommune og Teatercentrum - har således måttet kæmpe mod corona i hele planlægningsfasen, og i forbindelse med afviklingen lagde en hedebølge sig over landet, og der blev afviklet EM i fodbold.

Men trods forhindringerne undervejs er der glæde over, at det trods alt lykkedes at få afviklet børneteaterfestivalen.

- Jeg er meget tilfreds med afviklingen af Aprilfestival ud fra de muligheder, vi har haft. Og jeg ved, at der er blevet gjort et kæmpestykke arbejde rundt omkring for at få festivalen afviklet under trygge forhold, fortæller Ole Hansen, der er formand for Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune.

Over 600 forestillinger 164 forskellige teaterforestillinger blev vist i alt 615 gange rundt om i kommunen.

137 professionelle teatre fra hele landet og et enkelt fra Schweiz deltog i festivalen.

De mange forestillinger er blevet vist for børn og unge på skoler, uddannelsessteder og dagtilbud.

Og i weekenden var det så alle andres tur til at se gratis teater rundt om i Holbæk på ikke færre end 22 forskellige spillesteder.

9700 billetter ud af i alt 17.000 endte med at blive delt ud til fortrinsvis børnefamilier fredag, lørdag og søndag.

Her blev der vist teater for både store og små, og hos Tea­tercentrum oplyser man, at der var mange børnefamilier, som gik i teatret sammen.

Det var 50. gang, at Aprilfestival blev afviklet, og normalt dukker der masser af teaterfolk op fra udlandet.

Men ikke i år. På grund af rejse- og karantænerestriktioner kom der kun en enkelt gæst med fra Tyskland, hvilket ikke er meget, når man tænker på, at der tidligere har været 24 nationer repræsenteret.

Efteråret bliver for unge Også hele ungdomsdelen blev ikke, som den plejer at være.

Normalt er Aprilfestival et populært sted for unge teaterfolk at komme i praktik, men i år valgte arrangørerne at sløjfe denne del.

På planlægningstidspunktet var corona-restriktionerne simpelthen for restriktive til, at der kunne afvikles noget meningsfyldt for denne aldersgruppe.

I stedet er der planer om at lave noget for de unge til efteråret, så Aprilfestival er ikke ovre for Holbæks vedkommende endnu.

Næste år er det Esbjerg Kommune, der er vært for Aprilfestival. Og her kan der forhåbentlig vises børneteater under mere normale former.