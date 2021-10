Den 21-årige mand blev blandt andet fundet skyldig og straffet for et røveriforsøg mod tre børn på Markedspladsen i Holbæk. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: 21-årig slipper ikke for udvisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

21-årig slipper ikke for udvisning

Holbæk - 14. oktober 2021 kl. 14:17 Kontakt redaktionen

Af Palle Mogensen

Det ændrede ikke på straffen, at 21-årige Samil Kan ankede den straf, han den 20. januar fik i Retten i Holbæk, til Østre Landsret, for landsretten nåede i denne uge frem til samme resultat: Tre års fængsel og en udvisning af Danmark for bestandig.

Salim Kan blev i byretten dømt for flere forhold, der blandt andet omhandlede flere røverier mod primært børn i Holbæk sidste år, hæleri samt flere trafikovertrædelser i forbindelse med en biljagt i Kalundborg.

Retten fandt ham således skyldig i et røveriforsøg mod en pige og to drenge på henholdsvis 13, 14 og 15 år den 9. maj sidste år. Det foregik på Markedspladsen i Holbæk, hvor han sammen med en ikke identificeret medskyldig ville have de tre børn til at give ham penge, men det mislykkedes, da de ikke havde nogle.

Den 25. maj gik det ud over to drenge på 14 og 16 år på Havnevej i Holbæk. De blev tvunget til at udlevere et el-løbehjul og et sæt airpod-høretelefoner.

Retten i Holbæk mente også, at det var Samil Kan, som samme dag sammen med en 20-årig mand trængte ind i lejligheden hos en 24-årig mand og tvang denne til at udlevere en Playstation og nøglerne til sin bil. Ligesom de ved samme lejlighed forsøgte at afpresse ham.

Udover det tre forhold om røveri og røveriforsøg blev Samil Kan også dømt for flere færdselsforseelser. Blandt andet i forbindelse med en biljagt gennem Kalundborg den 6. april sidste år.

20 minutter på flugt Her mente retten, at det var den 21-årige, som sad bag rattet i en bil, der forsøgte at køre fra politiet. En flugt, som stod på i 20 minutter, mens han overtrådte adskillige færdselsregler og påkørte en anden bil. Og på et tidspunkt bakkede han sin flugtbil ind i den forfølgende politibil.

Samil Kan, der er tyrkisk statsborger, ankede i forbindelse med byretsdommen ikke skyldsspørgsmålet, men kun selve strafudmålingen og dermed også den del, der handlede om udvisningen.

Men Østre Landsret fandt ligesom Retten i Holbæk, at det var i orden at udvise ham fra Danmark for bestandig, selv om han er født og opvokset her i landet.