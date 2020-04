Se billedserie Lærke Nielsen er en værdsat lærling hos malerfirmaet Det? Maleren. Hun er nomineret om Årets Lærling, og firmaet er selv nomineret til - og har tidligere vundet - prisen som årets malerfirma. Privatfoto

21-årig holbækker kan blive årets lærling

Holbæk - 02. april 2020 kl. 19:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21-årige Lærke Nielsen fra Holbæk må væbne sig med ekstra tålmodighed i øjeblikket. Egentligt skulle hun torsdag have haft udløst spændingen om, hvorvidt hun kan kalde sig Årets Håndværkerlærling.

Men det store prisuddelingsshow i Cirkusbygningen i København er, som alt andet, blevet udsat. Nu satser arrangøren på, at den og en masse andre priser til danske håndværkere i stedet kan uddeles i midten af juni.

Det tager Lærke Nielsen, der er i lære som maler hos firmaet Det' Maleren i Karlslunde, dog roligt.

- Jeg er spændt, men for mig er det næsten ligeså stort at være nomineret som at vinde. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi regnet med at komme så langt, siger Lærke Nielsen.

Skulderklappet er ekstra stort for hende, fordi hun ikke har haft den letteste opvækst. Hun mistede sin mor, da hun var ni år, og da hendes far ikke kunne tage sig af hende, kom Lærke Nielsen i familiepleje, som har hjulpet hende godt på vej til at stå på egne ben.

- Alene det, at jeg er begyndt på en uddannelse og har fået en læreplads er en stor sejr. Og det er superfedt, at nogen har syntes godt om det arbejde, jeg har lavet. Jeg kan godt lide at være maler, fordi man kan være med til at lave en forandring, som glæder andre mennesker, siger Lærke Nielsen.

Indehaver af Det' Maleren, Mette Rostén, har også kun lovord om sin lærling.

- Lærke er en pige, der altid er glad og hjertelig, og hun er ikke bange for at fortælle om sin svære baggrund. Hun er fuld af gåpåmod og dygtig til sit arbejde, siger Mette Rostén.

Det er netsiden www.anmeld-haandvaerker.dk, der på baggrund af kundernes anmeldelser af det arbejde, håndværkerfirmaerne har udført for dem, nominerer priskandidaterne.

Og faktisk er Det' Maleren selv nomineret i en kategori som bedste malerfirma, så der er altså mulighed for dobbelt hæder, når priserne kan uddeles - forhåbentligt til juni. Det er en fagjury, der udpeger vinderne.