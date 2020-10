Politiet foretog grundige undersøgelser af lejligheden, hvor den 43-årige blev fundet død. Foto: Mathias Øgendal/presse-fotos.dk

21-årig drabstiltalts skæbne afgøres i næste uge

Holbæk - 08. oktober 2020 kl. 17:19 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Anklager og forsvarer er i princippet enige om, at der ikke var noget motiv til, at en 21-årig mand skulle dræbe sin 43-årige ven Kim Wiggers Olsen i sidstnævntes lejlighed i Rolighedsstræde i Holbæk, hvor han blev fundet stukket med en kniv i hjertet den 15. december 2018.

Men de to parter er til gengæld helt uenige om, hvor vidt den 21-årige, der ved en ankesag i Østre Landsret er tiltalt for drab på den 43-årige, er skyldig.

Det stod klart, da først anklager og dernæst forsvarer torsdag gav deres afsluttende vurdering af sagens beviser, inden nævningetinget trak sig tilbage for at votere.

Der afsiges dom i sagen på tirsdag.

Som sn.dk og dagbladet Nordvestnyt har beskrevet flere gange, har hverken de kriminaltekniske undersøgelser af gerningsstedet, obduktionen af den afdøde eller vidneforklaringer kunnet fastslå, om det var en anden person, der stak Kim Wiggers Olsen ihjel, eller om han selv kunne have ført køkkenkniven.

Både den tiltalte og den afdøde havde indtaget stoffet 3-HO-PCP, som kan give hallucinationer, vrangforestillinger og give en aggressiv og suicidal adfærd.

Et umotiveret drab Senioranklager Helene Lindberg Brædder var i sin procedure ikke i tvivl om, at den 21-årige dræbte sin ven, og at der ikke var tale om et selvmord.

Sagen kort Lørdag den 15. december 2018 om aftenen fandt politifolk 43-årige Kim Wiggers Olsen død af knivstik i hans lejlighed i Rolighedsstræde i Holbæk.

Kort efter blev en dengang 20-årig mand og bekendt af den afdøde anholdt på forsorgshjemmet Karlsvognen i Holbæk og sigtet for drab.

Den nu 21-årige blev ved Retten i Holbæk sidste efterår frikendt for drab, fordi et snævert flertal af nævninge og dommere ikke kunne udelukke, at den afdøde selv havde ført kniven.

Statsadvokaten ankede frifindelsen og forleden indledte Østre Landsret ankesagen. Der falder dom på tirsdag. - Der er tilsyneladende ikke noget motiv til, at han skulle slå Kim ihjel, men der er ikke altid et motiv til et drab. Vi har en ung mand, som den dag var så massivt påvirket af stoffer, at han slog Kim ihjel. Det er ikke et selvmord, men et umotiveret drab, sagde anklageren.

Efter hendes opfattelse er det helt usandsynligt, at Kim Wiggers Olsen skulle have stukket sig selv med en sådan kraft og så dybt, at kniven gik helt ind til skæftet for derefter at lægge den på sofabordet, sætte sig godt og afslappet til rette i sofaen og tage en dyne over sig.

Der er ikke fundet afværgelæsioner eller blod på den 43-åriges hænder, og ifølge Helene Lindberg Brædder har han på grund af stofferne meget vel siddet helt bedøvet hen i sofaen og ikke reageret på knivstikkene.

Tiltaltes dna på kniven Den 21-årige har under sagen forklaret, at han ikke husker noget om en kniv. Der er dog fundet dna på knivskæftet, som med meget stor sandsynlighed stammer fra netop ham, ligesom to fingeraftryk - et såkaldt pincetgreb med tommel- og pegefinger - kan være hans.

Forsvarer Thomas Fogt sagde i sin procedure, at hans klient, uanset at han ikke selv husker det, nok har haft fat i kniven. Men i forsvarerens optik har det været for at fjerne kniven fra den allerede døde Kim Wiggers Olsen.

Det forklarer ifølge Thomas Fogt pincet-grebet, ligesom forsvareren noterede sig, at kriminalteknikerne fandt blod på kniven, men ikke på sofabordet, hvor den lå.

- Det tyder på, at blodet på kniven allerede har været størknet, da den blev lagt på bordet, sagde Thomas Fogt, der også mente, at blodet på den tiltaltes tøj kunne være kommet på, da han efter sin egen forklaring bekymret ruskede i den 43-årige for at få liv i ham.

Forsvareren har under ankesagen i landsretten også brugt en del tid på det faktum, at Kim Wiggers Olsen ikke havde blod på hænderne.

Han mener ikke, at det betyder, at den afdøde ikke kan have stukket sig selv, fordi blodet har været hobet op inde i bughulen og ikke med det samme er trængt ud ved stiksåret.

