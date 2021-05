I rundkørslen ved Cementvejen kørte den nu 21-årige mand venstre om. Nu er han dømt for vanvidskørsel. Foto: Per Buurgaard Christensen

21-årig dømt for vanvidskørsel

Holbæk - 20. maj 2021 kl. 15:19 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Ét års fængsel og en frakendelse af kørekortet i 6,5 år gældende fra den 27. oktober 2020.

Det bliver den pris, som en 21-årig mand fra Helsinge kommer til at betale for at have kørt vanvidskørsel i Jyderup tilbage i juni 2018. Retten i Holbæk har således langt om længe afsagt dom i en sag, der har været tre år undervejs på grund af sygdom og andet.

Den 21-årige mand blev blandt andet dømt for at have bragt andre personers liv i fare og for at have begået adskillige færdselsforseelser, da han den 26. juni 2018 forsøgte at køre fra politiet i Jyderup og området omkring byen.

I en personbil kørte han blandt andet venstre om i rundkørslen ved Cementvejen og gennem Jyderups midtby med en hastighed, der langt oversteg de tilladte 50 km/t.

Undervejs kørte han ind på en cykel-/gangsti i byen og fortsatte ad den, inden biljagten sluttede ved Spar Købmanden på Holbækvej.

Ved den afsluttende retsdag den 5. maj blev optagelser fra den forfølgende politibil vist, og anklageren fortalte efterfølgende i sin procedure, at hun mente, at det var utroligt, at der ikke var kommet nogen til skade undervejs.

Den 21-åriges forsvarer mente dog ikke nødvendigvis, at der er tale om, at der var nogle personer i fare.

I hvert fald undrede han sig over, at ingen af disse personer var blevet indkaldt for at afgive forklaring i retten.

Der er tale om en såkaldt tillægsstraf i forbindelse med rettens afgørelse.

Det vil sige, at dommen lægges oven i en straf, som den 21-årige allerede har fået for andre lovovertrædelser i den samme periode.