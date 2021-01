2020 blev rekordår for boligsalg

Michael H. Jørgensen fortæller at boligmarkedet sætter rekord i 2020. PR-foto.

Holbæk - 28. januar 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

2020 var på mange måder været mærkeligt, men ejendomsmarkedet har ikke lidt under coronakrisen, tværtimod - og stik imod forventningerne, noteres det ene salg efter det andet i tingbøgerne.

- Det er helt vildt, hvad der sker i øjeblikket. Der er blevet solgt mere end 100.000 huse og det er helt uhørt højt. Den form for salg har vi ikke set de sidste 16 år, ikke siden 2007, og priserne er oven i købet steget i år, fortæller Michael H. Jørgensen fra home i Holbæk.

Udviklingen er generel over hele landet, også i området omkring Holbæk og Holbæk by.

På spørgsmålet om baggrunden for de mange hussalg, svarer Michael H. Jørgensen at man ser meget høje lejlighedspriser i København og at kunderne har fundet ud af at man får mere bolig for de samme penge, hvis man søger udenfor Storkøbenhavn.

- En lejlighed i hovedstaden kan snildt koste mellem tre og fire millioner kroner for 80-90 kvadratmeter. Det samme beløb kan man få mange flere huskvadratmeter og egen have for, hvis man søger lidt ud på landet, eksempelvis i Holbæk, fortæller ejendomsmægleren.

Michael mener også, at coronakrisen er medvirkende til at give en psykologisk effekt. Det bliver ønskværdig at komme ud fra byen, væk fra den tætte befolkningsmasse og ud på landet, hvor der er mere luft og afstand mellem familierne.

- Her i Holbæk kan man bo i et parcelhusområde, midt i skøn natur og i gå-afstand til café og handelsmiljøet. Det kan sagtens have afgørende betydning for nogle boligkøbere. Den historisk lave rente, gør det også muligt at få økonomisk større råderum og dermed mulighed for at købe flere kvadratmeter, men man skal selvfølgelig lige skrive sig bag øret, at der med tiden skal betales afdrag på lånet, så man skal tænke købet igennem, også på den lange bane, slutter Michael H. Jørgensen.