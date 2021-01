200.000 kroner til sydamerikanere med pels

- De skal gå til at lave nogle faciliteter for dem, der besøger os og alpakaerne, fortæller Katja Piil, som har opdrættet alpakaer siden 2017.

- Det mærker man hurtigt, når man har med dem at gøre. Man bliver selv rolig og afslappet af at være i nærheden af dem, fortæller Katja Piil.

At holde kursus i fri luft midt om vinteren er dog lidt vanskeligt. Og det nye tilskud fra LAG skal derfor bruges til at skaffe tag over hovedet til gæsterne i Bukkerup.

- Dyrene vil helst holde afstand - de bryder sig ikke om, at mennesker kommer alt for tæt på, fortæller Katja Piil.

Og ganske vist er alpakaerne som udgangspunkt meget rolige. Men hvis man kommer for tæt på, er de knap så flinke. Mest berømt er det nok, at lamaer og deres slægtning alpakaen kan reagere med en velrettet spytklat.

Katja Piil forklarer, at alpakaerne er »flok- og flugtdyr«. De bryder sig ikke om at være alene. Og hvis der er ugler i mosen, vil de helst stikke af. Spytklatten er først og fremmest en reaktion, som kommer, hvis der ikke er en flugtmulighed.

- Alpakaerne er meget anderledes end de dyr, vi ellers kender. At lære at forstå en hund er lidt som at forstå svensk. At forstå en alpaka er som at forstå kinesisk, siger Katja Piil.