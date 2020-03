Klasselokalerne står tomme i disse dage, da skolerne er lukket for at begrænse smitten med coronavirus. Foto: Allan Nørregaard

20 udsatte børn tilmeldt nødpasning

Mandag var fem børn tilmeldt nødpasning på Holbæk Kommunes specialskoler/interne skoler på kommunalt opholdssted. Derudover er der 15 børn, der fortsat bor på en kommunal døgninstitution og undervises derfra. For tallene gælder, at der er tale om et gennemsnit hen over ugen. Det oplyser Julie Becher, chef for Læring og trivsel.