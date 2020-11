Foto: Per Christensen

Det er her ved den gamle erhvervsejendom på Kirkebakken, at der nu kan bygges op til 20 rækkehuse.

20 nye boliger på vej i landsby

Holbæk Kommunalbestyrelse vedtog onsdag aften en lokalplan, som baner vej for op til 20 nye boliger på Kirkebakken i Kundby.

Eneste indvending kom fra Karen Thestrup Clausen (EL), som pegede på, at området støder op til et lille landbrug, hvor ejeren ikke er begejstret. Værdien af hans ejendom vil blive forringet på grund af det nye naboskab, mente hun.

John Harpøth (DF) erkendte, at der kan komme en konflikt, men for flertallet var det afgørende, at der nu kommer nye boliger i Kundby.