Se billedserie Rikke Klindt og Thorkild Wisbech glæder sig over at kunne hjælpe 20 trængte familier til at få en bedre jul, med et juletræ i stuen. Fotos: Elisa Hauerbach

20 juletræer på vej med julepakken

Holbæk - 18. december 2019 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At Jyderup står sammen om at få alle godt igennem julen, hersker der ingen tvivl om. Fra Aggersvold Skov og Savværk er der 20 juletræer på vej til de trængte familier, som får en »Julepakke« med juletræ, lys, pynt, mad, aktivitetseffekter og godter af foreningen Det Gode Børneliv.

- Jeg havde ikke brug for betænkningstid, da Rikke kom og spurgte mig om jeg ville sponsorere juletræerne - selvfølgelig ville jeg det. Jeg synes at det er prisværdigt med den slags initiativer, for det er værd at huske at juletræet bidrager med en speciel god stemning til jul, især for børn - og det er jo netop for at hjælpe børnene til at få en bedre jul, at der gives julepakker til deres familie. Det vil jeg gerne støtte op omkring. Jeg mener faktisk at vi har en form for socialt ansvar for at hjælpe når vi kan, og sagen her er så lokal og håndgribelig, så det er da klart at jeg hjælper, siger skovfoged Thorkild Wisbech til avisen, ved besøget i skovfogedens hus, sammen med Rikke Klindt fra Det Gode Børneliv.

Andet end mad og sukker

- Julen er så meget mere end »mad, skærme og sukker«. Julen står for mig som en tid med nærhed, med traditioner og oceaner af hygge i form af gode familieoplevelser. Det er det, vi i Det Gode Børneliv vil gøre muligt for de trængte familier. Vi gør det nemmere for forældrene at kunne give deres børn en god og hyggelig jul, og jeg er rørt over at Jyderup er med på at bakke op om idéen, siger Rikke Klindt.

Familierne får deres juletræer fredag den 20. december. Dagen er valgt på anbefaling af Thorkild Wisbech. Han ved at børnene går på juleferie denne dag, og mener at det derfor er oplagt at ferien startes med at man får træet hjem, så man kan få det pyntet inden juleaften.

Familierne som træerne gives til har været virkeligt overraskede og nogle har med tynd stemme sagt »får vi virkeligt et juletræ, det er jo fantastisk.« Og, der er næppe nogen tvivl om at juletræet, med lyskæde fra Lampehuset og pynt fra byens borgere og handlende, vil stråle ekstra varmt og flot hos de 20 familier.

Træer og grønt savværket

Det er muligt at betale ved savværket og derefter gå i Aggersvold-skoven og fælde sit eget juletræ, eller man kan finde et allerede afskåret træ ved savværket. På savværket kan man købe pyntegrønt (Nobilis, Nordmannsgran), kranse, kæmpekogler og juletræer. Der er nok at vælge imellem, for skovarbejderne har haft travlt med fældningen i den sidste tid.

Der er åbent hver dag til og med mandag den 23. december i tidsrummet klokken 10.00-16.00. På hverdage er der selvbetjening, i weekenden er der ekspedition. Savværket ligger på adressen Stokkebjergvej 56 i Jyderup.