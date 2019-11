Rikke Klindt (tv.) og Nana Winther Larsen (med sine børn) fra foreningen Det Gode Børneliv, glæder sig til at kunne fortælle 20 familier at de har en julehjælpspakke på vej fra Det Gode Børneliv. Foto: Elisa Hauerbach

20 familier får julepakker med lys, træ og mad

Holbæk - 27. november 2019 kl. 19:25 Af Elisa Hauerbach

Foreningen Det Gode Børneliv gør det muligt at holde jul for 20 familier.

- Min mission har helt fra starten været at kunne gøre livet nemmere for de børnefamilier, der har det svært. Derfor synes jeg, at modtagerne af vores julehjælpspakker skal vide, at de ikke behøver at gå rundt og spinke og spare ekstra meget i løbet af hele december måned for at kunne sætte en kylling på bordet juleaften. De skal gå ind i julemåneden med ro i maven, og vide at der er noget godt på vej til dem. Det synes jeg giver mening - og sådan ville jeg helst selv have det, hvis det var mig, der var i samme situation, siger Rikke Klindt.

Det er et stort arbejde hun og de andre fra foreningen Det Gode Børneliv gør for at kunne give julepakkerne. Det er ikke gjort med at der skaffes julemad, de leverer også et juletræ, lyskæder og aktivitetsmuligheder til familierne. Ligger man inde med ekstra julepynt, man ikke længere bruger, stilles der et par kasser op i Skarridsøsalen ved Lystændingsfesten. Heri er man velkommen til at lægge kugler, kogler, stjerner og hvad der ellers skal til, når der pyntes juletræ. Efter lystændingsfesten stilles kasserne op på Jyderup Postens redaktion på Nyvej 14, så man kan donere julepynt frem til den 20. december, hvorefter Rikke Klindt fordeler det indkomne pynt i julepakkerne.

- Vi ønsker at tænde det indre julelys i Jyderup, så alle kan få en dejlig jul. Ønsker man at være med til at hjælpe, er det muligt at donere pengebeløb til julepakkerne. Virksomheder har i øvrigt også mulighed for at få sit navn på et udskåret træhjerte, der kan købes. De indkomne beløb vil gå til julepakkerne, forklarer Rikke Klindt, der håber at hele Jyderup vil støtte op om foreningens initiativ.

- Det må være fedt at have ekstra grund til at glæde sig til jul, og jeg er dybt taknemmelig over at det kan lade sig gøre at hjælpe 20 familier med at forbedre deres udgangspunkt for at kunne holde en god og børnevenlig jul, slutter Rikke Klindt.