Det lykkedes ikke den 20-årige mand at overbevise politiet om, at han var en anden person.

20-årig uden kørekort: Forsøgte at tørre den af på familiemedlem

Det lykkedes ikke en 20-årig mand fra Tølløse at narre politiet, da han mandag klokken 18.45 blev standset på Ringstedvej i Hellestrup syd for Holbæk.

Politiet ville lave en rutinemæssig kontrol af bilen og føreren, men ifølge politiet oplyste han til at begynde med personlige oplysninger på et mandligt familiemedlem og ikke på sig selv.

Det gennemskuede politiet dog, da oplysningerne blev kontrolleret, da mna ville sigte manden for ikke at medbringe kørekortet.

Da han til sidst gik til bekendelse og erklærede sin sande identitet, kunne politiet supplere med en sigtelse for, at den 20-årige kørte bil uden overhovedet at have førerret. Han var nemlig allerede tildelt et kørselsforbud for tidligere færdselsforseelser.