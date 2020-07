En 21-årig mand blev fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk sigtet for røveriet onsdag aften.

Artiklen: 20-årig mand udsat for røveri: Mistænkt i grundlovsforhør

Med den fremgangsmåde lykkedes det onsdag aften omkring klokken 20.20 to yngre mænd at frarøve en 20-årig mand fra Holbæk 2500 kroner.

Episoden skete i en baggård på Markedspladsen i Holbæk, hvor den 21-årige blev udsat for den hårdhændede behandling.

Efter volden og truslerne blev den 20-åriges kæreste beordret til at gå med den ene af gerningsmændene til en kontantautomat et sted i byen, hvor hun hævede 2500 kroner til ham, og dermed betragter Midt- og Vestsjællands Politi sagen som et røveri.