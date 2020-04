20-årig kvinde anholdt i drabssag

En 20-årig kvinde er tirsdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk sigtet for at have medvirket til drabet på en 18-årig mand i Ladegårdsparken i Holbæk for et år siden,

Holbæk - 28. april 2020

En 20-årig kvinde er tirsdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk. Politiet sigter den unge kvinde for medvirken til drabet for nøjagtigt ét år siden på 18-årige Zobair Saidi ud for en opgang i Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

Kvinden blev anholdt mandag omkring klokken 13.45, og ifølge sigtelsen, der blev læst op i grundlovsforhøret, mener politiet, at hun var en del af planlægningen af drabet på den 18-årige.

Hun skal sammen med flere andre mistænkte, heriblandt en 27-årig mand, der blev fængslet i sagen i fredags, have lavet en aftale med Zobair Saidi om, at han skulle møde op på et bestemt for at få overdraget en klump hash.

Men i stedet for at få hash blev den 18-årige lokket i et baghold og skudt.

Den sigtede kvindes beskikkede forsvarer, Maria Kjølbæk, meddelte, at den 20-årige nægter sig skyldig i sigtelsen.

Dommer Peder Johs. Christensen besluttede, at grundlovsforhøret skulle holdes for lukkede døre, så der ikke slipper detaljer om den fortsatte efterforskning ud til offentligheden. Ifølge specialanklager Anja Lund Liin er der fortsat flere mistænkte på fri fod, som ikke skal kunne læse kvindens forklaring i grundlovsforhøret i medierne.

18-årige Zobair Saidi blev søndag den 28. april sidste år omkring klokken 22.10 dræbt af skud i hovedet og på kroppen.

Politiet mener, at drabet var planlagt, og at den 18-årige blev lokket i baghold ud for Ladegårdsparken Vest 135 under påskud om, at han skulle modtage en klump hash, der ville blive kastet ud fra et vindue.

I fredags blev en 27-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Politiet sigter ham for, at han indgik aftalen med Zobair Saidi om at møde op ud for opgangen, hvorefter en anden person affyrede fem skud fra en revolver mod den 18-årige, som kort efter døde af sine kvæstelser.

Både den 27-årige mand og den 20-årige kvinde er desuden sigtet for, at den 27-årige to dage forinden havde forsøgt at lokke Saidi i et lignende baghold. Men det mislykkedes, fordi hashklumpen blev kastet ud af et forkert vindue, lyder det i sigtelsen.

I forvejen har en 25-årig mand fra Holbæk i næsten et år været sigtet for at affyre de dræbende skud. Han blev varetægtsfængslet i begyndelsen af maj sidste år, men løsladt i august, da Midt- og Vestsjællands Politi ikke længere havde tilstrækkeligt grundlag for at holde ham varetægtsfængslet.

Den 25-årige er dog stadig sigtet i sagen, og i fredags kom det frem, at også en tredje person er sigtet i drabssagen, men vedkommende er ikke varetægtsfængslet.

Retten har nedlagt navneforbud i forhold til alle de sigtede i sagen.

Grundlovsforhøret med den 20-årige kvinde var kort før klokken 12 tirsdag fortsat i gang. Derfor har retten endnu ikke taget stilling til, om kvinden skal varetægtsfængsles eller løslades.

