20-årig fængslet for drabsforsøg foran Fakta

Ved et grundlovsforhør i Holbæk er en 20-årig mand blev fængslet for drabsforsøg i Tølløse mandag eftermiddag. Han nægter sig skyldig.

Holbæk - 02. juli 2019 kl. 14:51 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk tirsdag middag kastede ikke meget lys over årsagen til en voldsom epsiode på parkeringspladsen foran Fakta på Industrivej i Tølløse mandag omkring klokken 17.51.

Her blev en 29-årig mand tildelt flere overfladiske snitsår i både armhulen og i hovedet, da han blev jagtet rundt på parkeringspladsen af en person, som ifølge vidner gentagne gange huggede ud efter ham med en op til 40 centimeter lang kniv, muligvis en slagtekniv.

Midt- og Vestsjællands Politi mener, at det var en 20-årig mand med adresse i Vig, men reelt bosiddende på den østlige del af Sjælland, der førte kniven mod den 29-årig mand.

Den 20-årige nægter sig dog skyldig, og han ville heller ikke udtale sig, da han tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for drabsforsøg på den 29-årige.

Og da offeret forud for grundlovsforhøret heller ikke havde vist vilje til at hjælpe politiet med et muligt motiv for, hvorfor han blev overfaldet mandag eftermiddag, står baggrunden for episoden foran Fakta stadig hen i det uvisse.

Ud fra andre vidneudsagn mente dommeren, at der er begrundet mistanke om, at den 20-årige kan være skyldig i drabsforsøg, og den unge mand blev derfor varetægtsfængslet i fire uger. Han kærede på stedet fængslingen til Østre Landsret.

Noget tyder dog på, at de to mænd kendte hinanden i forvejen og muligvis havde aftalt at mødes på parkeringspladsen ved Fakta.

I grundlovsforhøret henviste specialanklager Anja Lund Liin til politiets afhøring af en ung mand, som var passager i den bil, som den sigtede kørte i både før og efter knivstikkeriet.

Vidnet har fortalt, at den nu fængslede fik et opkald på sin telefon, vistnok via Messenger, og under samtalen blev han meget ophidset. Personen i den anden ende havde muligvis også været ophidset.

Vidnet kunne ikke redegøre for alle detaljer i samtalen, men ifølge afhøringsrapporten skulle de to ophidsede have talt om at mødes på parkeringspladsen.

Politiet skal nu undersøge den 20-åriges telefon for at blive klogere på, hvem han talte med forud for knivstikkeriet. Samtidig forsøger politiet at finde frem til en ung kvinde eller pige, der også skal have været passager i bilen og have overværet knivepisoden ved Fakta.

Vidner, der befandt sig på parkeringspladsen, har fortalt politiet, at en bil kom kørende i høj fart og parkerede. Herefter steg en mand, der »virkede stærkt påvirket af alkohol og stoffer« ud af bilen og gik direkte over mod den 29-årige, som stod ved en bil med en soundboks i favnen.

Den 29-årige havde flere gange råbt noget i retning af »smid den kniv, smid den kniv«, men overfaldsmanden huggede flere gange ud efter ham og ramte også, så offeret var begyndt at bløde kraftigt.

Flere vidner har oplyst, at de to mænd var i klammeri med hinanden, inden selve knivstikkeriet.

Den 29-årige kom ikke slemt til skade, og i første omgang havde politiet sigtet den 20-årige for grov vold. Men ud fra forklaringerne om, at der blev brugt en ganske lang kniv, og at den mistænkte skal have hugget udefter den 29-årige flere gange, ændrede anklagemyndigheden sigtelsen til drabsforsøg.

Efter knivstikkeriet forsvandt bilen fra stedet, og den blev senere fundet i Kirke Eskilstrup, hvor den var blevet efterladt, da den ikke kunne køre mere.

Lidt senere dukkede den 20-årige sammen med de to passagerer op på Hvalsø Kro. Ifølge vidner på stedet havde den 20-årige højlydt pralet med, at han havde snittet en anden person i ansigtet med en kniv i Tølløse.

I krostuen stødte den 20-årige også ind i et familiemedlem, som han ifølge sigtelsen udsatte for trusler ved at holde en skruetrækker op til vedkommendes hals.

Det forhold nægter den 20-årige sig også skyldig i.

Gæster i kroen lagde den unge mand ned på gulvet, men herefter var han gået over gaden til den nærliggende brugs. Han kom tilbage med to knive, og på det tidspunkt blev politiet kontaktet, og der skete ikke yderligere.

Den 20-årige blev anholdt på kroen mandag klokken 19.24, og efterfølgende fandt politihunde frem til to knive, der var gravet ned på Solvænget i Hvalsø.

Tekniske undersøgelser skal nu afgøre, om knivene kan knyttes til drabsforsøget i Tølløse.

