20-årig blev frikendt: Nu ankes mystisk drabssag

Frifindelsen kom et snævert flertal i nævningetinget frem til, da den fandt, at der ikke var tilstrækkelige beviser til at dømme den 20-årige for drab.

Af de seks nævninge stemte tre for at frifinde den 20-årige, mens tre mente, at han skulle dømmes for drab.

Udslaget til fordel for den tiltalte kom, idet to af de tre juridiske dommere ikke mente, at der var tilstrækkelige beviser for at finde den 20-årige skyldig.

Statsadvokaten i København har nu besluttet, at anke den afgørelse til Østre Landsret. Det bekræfter Jens Fuglsang Edelholt, presserådgiver i statsadvokaturen til Ekstra Bladet.



- Statsadvokaten vurderer, at landsretten vil nå frem til et andet resultat end byretten, sagde han til Ekstra Bladet her til formiddag.

Sagen har været omgærdet af en vis mystik, fordi hverken efterforskere fra Midt- og Vestsjællands Politi, retsmedicinere eller sågar Retslægerådet - landets højeste lægelige ekspertise i straffesager - med sikkerhed har kunnet fastslå, om Kim Wiggers Olsen blev slået ihjel af en anden person, eller om han tog sit eget liv.