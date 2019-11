I rundkørslen ved Skovvejen og Cementvejen i udkaten af Jyderup kørte den 19-årige ifølge tiltalen venstre om og dermed mod trafikretningen, da han mandag den 25. juni 2018 forsøgte at komme væk fra en politipatrulje. Foto: Per Buurgaard Christensen

19-årig tiltalt for vanvidskørsel gennem by: 11 personer blev bragt i fare

Holbæk - 25. november 2019 kl. 12:50 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi skal en 19-årig mand fra Kalundborg i fængsel for vanvidskørsel på vejene i og omkring Jyderup mandag den 25. juni sidste år.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som behandles ved Retten i Holbæk tirsdag, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Den 19-årige er tiltalt for en stribe overtrædelser af færdselsloven og for at bringe ikke færre end 11 personer i fare i forbindelse med episoden, herunder to personer, der krydsede en vej med en barnevogn.

Det begyndte tilsyneladende med, at den unge bilist, som to måneder tidligere og få måneder efter sin 18-års fødselsdag var blevet frakendt kørekortet, forsøgte at ryste en politipatrulje af sig.

Betjentene ville angiveligt standse ham, fordi han ved 17-tiden havde kørt alt for stærkt et sted på Skovvejen mellem Mørkøv og Jyderup.

Dengang fortalte Midt- og Vestsjællands Politi, at han skulle have overhalet politibilen med en fart på 180 km/t.

Af anklageskriftet fremgår det, at den 19-årige over en strækning på to kilometer på Skovvejen i vestgående retning mod Jyderup kørte med en gennemsnitsfart på mindst 149 km/t.

Barnevogn krydsede vej Herefter fulgte en hidsig biljagt, hvor den 19-årige ifølge anklageskriftet kørte venstre om i rundkørslen ved Cementvejen.

Jagten fortsatte i cirka 10 minutter via Slagelsevej, Drivsåtvej, Skarridsøgade, Jernbanevej og Holbækvej, hvorefter den tiltalte ved Jyderup Hallen kørte ind på cykelstien mellem Holbækvej og Skovvejen.

Turen sluttede på parkeringspladsen ved Spar efter, at den 19-årige havde påkørt to metalbomme og en lygtepæl.

Undervejs var den 19-årige ifølge anklageskriftet flere gange tæt på at kollidere med andre bilister, fodgængere og en cyklist.

På Holbækvej måtte to personer med en barnevogn løbe over vejen, for ikke at blive ramt af bilen.

Anklagemyndigheden har på den baggrund tiltalt ham for på særlig hensynsløs måde at have voldt nærliggende fare for mindst 11 personers liv eller førlighed.

Ingen personer kom dog til skade i forbindelse med episoden 25. juni sidste år.

Den 19-årige var tilsyneladende ikke påvirket af hverken spiritus eller narko under kørslen.

Det er uvist, hvordan den 19-årige forholder sig til tiltalen, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.