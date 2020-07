To 19-årige mænd er sigtet for at stikke en 24-årig mand i balden med en kniv under et slagsmål i Ladegårdsparken i Holbæk i slutningen af juni. Episoden førte til en større politiudrykning til stedet. Foto: Presse-fotos.dk

19-årig sigtet for knivvold og vidnetrusler

Den 19-årige, der ikke har nogen fast adresse, er mistænkt for sammen med en anden 19-årig mand fra Holbæk at have stukket en 24-årig mand fra Nykøbing i den ene balde med en kniv. Det skete under et slagsmål ved Dagli'Brugsens parkeringsplads i Ladegårdsparken Vest om eftermiddagen søndag den 28. juni.

Sigtet for vidnetrusler

Han blev desuden sigtet for at have truet to vidner til knivstikkeriet, heriblandt offeret selv, med, at de skulle trække anmeldelsen tilbage. Ellers ville en bestemt frisørsalon blive brændt ned, oplyser anklagerfuldmægtig Nadia Bech om sigtelsen for vidnetrusler.