Undersøgelserne ved Markedspladsen i Holbæk foregik indtil sent søndag aften. Brandvæsnet kom ved 22-tiden og spulede gaden ren for blodspor. Foto: presse-fotos.dk

19-årig mand snittet i armen under slagsmål

Politiet kontaktede derfor Holbæk Sygehus, som netop havde fået en 19-årig mand ind til behandling for et overfladisk snitsår i armen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Generelt ønskede de personer, som politiet var i kontakt med i relation til sagen, ikke at medvirke til at opklare sagen, fortæller politiet.

Politiet efterforsker nu sagen for at forsøge at få afklaret, hvem der var indblandet, og hvad baggrunden for konflikten var. Efterforskningen vil blandt andet indebære, at politiet indhenter overvågningsmateriale fra området.