19-årig kvinde udsat for vold

Lørdag ved 15.30-tiden fik politiet via pårørende besked om, at en 19-årig kvinde fra Jyderup havde været udsat for vold.

Politiet fik kontakt til offeret, som havde lettere, fysiske skader efter et overfald, som en 19-årig mand fra Jyderup var mistænkt for at have begået.