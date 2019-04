Se billedserie Der blev i løbet af mandag lagt blomster og tændt lys på det sted i Ladegårdsparken Vest, hvor en 18-årig mand søndag aften blev skudt og dræbt. Drabet kan være et led i bandekonflikten i Holbæk. Foto: Jørgen Juul

18-årig dræbt af skud: Endnu ingen anholdt

Holbæk - 30. april 2019 kl. 11:16 Af Palle Mogensen og Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skuddrabet søndag aften på en 18-årig mand i Ladegårdsparken i Holbæk er fortsat uopklaret.

Tirsdag formiddag er der ikke meget nyt i sagen, fortæller Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi til dagbladet Nordvestnyt.

I løbet af mandagen fik politiet dog flere telefoniske henvendelser i sagen, men Martin Bjerregaard kan ikke sige noget nærmere om, hvad henvendelserne er gået på.

- Men vi er taknemmelige for alle henvendelser. Vi skal nok vurdere, om oplysninger er relevante, så man skal bare henvende sig, hvis man mener at have set noget i området omkring Ladegårdsparken søndag aften, siger Martin Bjerregaard til Nordvestnyt.

Skyderiet skete klokken 22.12, og politiet har udsendt følgende signalement af den formodede drabsmand: Ung mand, lys i huden, muligt etnisk dansk, almindelig af bygning og iført blå kasket og sort jakke.

Midt- og Vestsjællands Politi indføre mandag visitationszone i dele af Holbæk efter drabet på den 18-årige. Det vil sige, at politiet foreløbigt frem til mandag den 13. maj uden nærmere anledning kan stoppe og visitere personer, der befinder sig inden for det afgrænsede område.

Politiet har indført visitationszonen, fordi man vurderer, at drabet kan have sammenhæng med sidste efterårs konflikt mellem rockergruppen Bandidos og en gruppering med udspring i Vangkvarteret i Holbæk.

Samtidig ser politiet også en mulig sammenhæng med en skudepisode omkring Havevang og Mellemvang om aftenen den 27. marts, hvor der blev affyret flere skud, dog uden at nogen blev ramt.

Den dræbte 18-årige var ifølge Midt- og Vestsjællands Politi i periferien af Vang-grupperingen, der primært, men ikke udelukkende, tæller personer af anden etnisk herkomst end dansk.

Politiets kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard ville tirsdag ikke spekulere i, om den 18-årige var udset som mål for den endnu ikke anholdte skudmand, eller om han blev et mere eller mindre tilfældigt offer.

Den 18-årige er det første og hidtil eneste dødsoffer i det seneste godt halve års tids uro i byens kriminelle miljø.

Uanset motivet bag drabet på den 18-årige, frygter politiet nu, at der er forøget risiko for, at konflikten eskalerer yderligere.

Det er baggrunden for, at man i går indførte visitationszonen for blandt andet at forhindre, at der bliver båret rundt på våben i byen.

Også under konflikten i efteråret var der skiftende visitationszoner i Holbæk fra midten af oktober til slutningen af november.

Selvom politiet først mandag formiddag meddelte, at det 18-årige skudoffer var død af sine kvæstelser, så var mange beboere i Ladegårdsparken langt tidligere klar over, at den unge mand var blevet dræbt.

Dagen igennem lagde venner, bekendte og beboere i området blomster på drabsstedet omkring Ladegårds­parken Vest 135. Der blev også tændt levende lys til ære for den dræbte.

Samtidig var der både SSP og en del politi i området. Både i civil og i uniform.

Da Nordvestnyt mandag var i området, var Falck blevet tilkaldt for at bugsere en parkeret bil væk. Den stod på en af parkeringspladserne i boligkvarteret og havde fanget politiets interesse.

Områdebetjent Thomas Olsen var på stedet, men han ønskede ikke at oplyse nærmere, hvorfor bilen var interessant, og om den kunne forbindes til drabet.

Til gengæld ville han gerne fortælle, at han først og fremmest var i Ladegårds­parken for at sende et signal om, at folk i området ikke behøver at være bange for, at de kan risikere at blive skudt på vej ned i Dagli'Brugsen.

- Det er blandt andet min opgave at berolige beboerne i området. Så jeg er klar til at tage en snak med dem, der kommer forbi, forklarede han.

Også i dag, tirssdag, vil politiets områdebetjent og den mobile politistation være at finde i Ladegårdsparken, nærmere bestemt ved springvandet i Ladegårdsparken Vest i tidsrummet mellem klokken 13 og 15.

Man kan ringe til politiet på telefonnummer 114, hvis man mener at have oplysninger i sagen.

