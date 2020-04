18-årig dræbt af skud: 25-årig mistænkt blev løsladt, men er nu fængslet igen

Efter otte en halv måned på fri fod er en 25-årig mand fra Holbæk nu igen i politiets varetægt. Han er sigtet for at have affyret de revolverskud, der dræbte 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken om aftenen den 28. april sidste år.

Sn.dk kan på baggrund af oplysninger fra grundlovsforhøret nu fortælle, at den 25-årige anholdte er identisk med den 25-årige mand, der i begyndelsen af maj sidste år (dengang var han 24 år) blev sigtet og varetægtsfængslet for drabet på Zobair Saidi.

I mellemtiden har drabsefterforskningen tilsyneladende givet politiet så meget nyt materiale, at man nu gør endnu et forsøg på at få fængslet den 25-årige mand. Han blev anholdt onsdag klokken 12.43, og allerede klokken 14 blev han så stillet for en dommer.

Inden dørene af hensyn til politiets fortsatte efterforskning af drabet blev lukket til grundlovsforhøret blev det klart, at en 25-årige nægter sig skyldig i sigtelsen om, at han affyrede fem skud, som ramte Zobair Saidi i hovedet, lænden og på armen, og som betød, at den 18-årige kort efter døde af sine kvæstelser.

Han blev varetægtsfængslet sigtet for drab, men i august blev den på det tidspunkt 25-årige mand løsladt, da politiet ikke længere havde grundlag for at holde ham varetægtsfængslet.

Ifølge sn.dk og dagbladet Nordvestnyts oplysninger har den 25-årige relationer til rockergruppen Bandidos. Netop Bandidos lå i tiden op til drabet på Zobair Saidi i konflikt med Vang-grupperingen, som den dræbte, ifølge politiet, tilhørte periferien af.

Drabet har ifølge Midt- og Vestsjællands Politi været massivt efterforsket, men først i den seneste uges tid ser det ud til, at der er sket gennembrud i efterforskningen.

Onsdagens anholdelse er således den tredje siden fredag, hvor en 27-årig mand blev varetægtsfængslet, og tirsdag skete det samme for en 20-årig kvinde. De er begge sigtet for at have taget del i planlægningen og udførelsen af drabet ved at indgå en aftale med Zobair Saidi om, at han skulle møde op på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt for at modtage en klump hash.

Ifølge sigtelsen mod den 25-årige var han også involveret i den aftale, som efter politiets opfattelse blev indgået for at lokke Saidi i et baghold, hvorefter han blev skudt fem gange på nært hold af en person, der sneg sig ind på ham bagfra. Den person skal ifølge sigtelse være den 25-årige, men han nægter sig skyldig.

Også den 27-årige mand og den 20-årige kvinde nægter sig skyldige.