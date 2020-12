17 dages ventetid på test

Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Holbæk - 10. december 2020

14 dages ventetid på at blive testet for corona. Det var vilkårene i Holbæk onsdag morgen for mennesker, som gerne ville testes, men ikke havde symptomer.

Torsdag morgen var køen vokset yderligere - her var 27. december første ledige tid.

Tallene fremgår af opgørelser fra Testcenter Danmark, som hører under Statens Seruminstitut.

Det skal understreges, at der ikke er kø, hvis man har symptomer på corona og er henvist af lægen. Denne kø kaldes »sundhedssporet«, og her var ventetiden nul dage i Holbæk i den seneste opgørelse, som er foretaget den 8. december klokken 22.

Der er også et spor for mennesker, hvor en »nær kontakt« er testet positiv. Her er der kø, men den var kun på tre dage ved opgørelsestidspunktet.

Problemet med de lange ventetider gælder således først og fremmest dem, som hverken har symptomer eller har været helt tæt på en, som er testet positiv.

Hvis man ikke vil vente i flere uger, er løsningen at tage til en anden by. Ifølge Testcenter Danmarks opgørelse fra i går var ventetiden for eksempel tre dage i Næstved og fem dage i Roskilde.

Myndighederne arbejder på at forkorte ventetiderne. I den kommende uge vil den samlede testkapacitet i Danmark blive skruet op fra 100.000 daglige test til 115.000, oplyste Anne-Marie Vangsted, direktør i Testcenter Danmark, ondag aften til TV2.

At der er behov for mere kapacitet - ikke mindst i Holbæk - understreges af de smitteopgørelser, som Statens Seruminstitut offentliggør hver eftermiddag.

I slutningen af november var der cirka 50 smittede pr. 100.000 borgere i Holbæk Kommune, opgjort som antal smittede på en uge. I går, onsdag, var tallet steget til 152.