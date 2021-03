17-årig truede med kniv, stak af og kørte galt

Et tip fra en bilist på Skovvejen førte politiet til Knabstrup Møllebakke, hvor den unge mand kom gående, efter at han var kørt galt på Skovvejen.

Holbæk - 23. marts 2021 kl. 09:27 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

En 17-årig dreng fra Holbæk blev tirsdag klokken 6.30 anholdt på Knabstrup Møllebakke nær Skovvejen efter en morgen, hvor han mildt sagt gjorde sig meget skidt bemærket.

Klokken 5.30 hørte en 26-årig kvinde, at en rude blev knust i huset, hvor hun bor.

Det viste sig at være en rude i hoveddøren, og inde i huset stod en ung mand, som var ved at rage tyvekoster til sig - heriblandt en kniv og nøglerne til kvindens bil.

Da kvinden dukkede op, ville de fleste tyve nok have smidt, hvad de havde i hænderne, og være stukket af. Men den unge mand ville ikke slippe sine tyvekoster - han fægtede med kniven for at holde kvinden tilbage, inden han smuttede ud til bilen, som han havde stjålet nøglerne til.

Lyttede med i bilen Kvinden valgte meget fornuftigt at holde sig på afstand og ringede i stedet til politiet.

Hendes mobil havde via bluetooth forbindelse til bilen, så tyven kunne høre, at politiet blev sat på sagen, og det har formentlig lagt yderligere pres på den unge mand.

Den næste time lykkedes det ham dog at gå under radaren, selvom politiet havde adskillige patruljer i området.

Det endte alligevel med at gå galt for ham, for kort før klokken 6.30 kørte han galt på Skovvejen nær Knabstrup Møllebakke.

I et solouheld nedlagde han et vejskilt, inden han endte i grøften.

- Jeg behøver ikke hjælp Her fik en kvindelig bilist øje på ham. Hun stoppede og bemærkede, at den unge mand var i gang med at prøve at skrue nummerpladerne af bilen.

Til kvinden forklarede han, at han ikke behøvede hjælp. Der ville komme nogen at hente ham, sagde han.

Kvinden mente dog, at det alt i alt var så mistænkeligt, at hun kontaktede politiet. Og kort efter blev den 17-årige så anholdt, da han kom gående ad Knabstrup Møllebakke.

Sprællede - Han sprællede noget, da han blev anholdt, og han var formentlig påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer. Han blev taget med til politistationen i Roskilde, hvor man nu skal forsøge at kortlægge forløbet og beslutte, om han eventuelt skal i grundlovsforhør, forklarer Martin Bjerregaard, som er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Den unge mand kom ikke noget til ved biluheldet.

Men det samlede forløb kan blive ganske alvorligt. At han viftede med kniven, kan meget vel betyde, at han ikke kun sigtes for indbrud, men også for røveri. Dertil kommer så biltyveriet og kørslen, der endte galt.