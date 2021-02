1600 borgere, som gerne vil være lidt flere

- Vi kunne jo sådan set bare slå på, at det er synd for os, at vi er det eneste lokalområde, som ikke har en rigtig hal. Men vi har aldrig rigtig haft lyst til at spille det kort. Vi skal ikke have en hal, bare fordi andre har det. Vi skal have en hal, når der er behov for det, og fordi vi kan se, at det vil gavne hele byen.