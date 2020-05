Ved en tilståelsessag i Holbæk har en 16-årig dreng fået seks måneders betinget fængsel for brandstiftelse på Orø i februar i år.

Artiklen: 16-årig dreng får betinget fængsel for brand

16-årig dreng får betinget fængsel for brand

Ingen kom til skade og der var heller ikke fare for andre menneskers liv, da en 16-årig dreng i februar i år i startede en mindre brand på sit værelse på Orøstrand Skole- og Behandlingshjem i Nørrestænge på Orø.

Tidligere i denne uge erkendte den 16-årige ved en tilståelsessag i Retten i Holbæk, at han havde sat ild til noget tøj på værelset først på eftermiddagen den 10. februar.

Sagens anklager, Camilla Kragh, oplyser, at den 16-årige blev idømt seks måneders fængsel, som blev gjort betinget under forudsætning af, at han følger de vilkår, som Ungdomskriminalitetsnævnet nu skal fastsætte.