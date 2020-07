16-årig dømt for røveri på åben gade

En 16-årig dreng fra Holbæk blev i går dømt for røveri mod en 15-årig dreng fra St. Merløse. Foto: Kenn Thomsen

Holbæk - 16. juli 2020 kl. 11:59 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et røveri på åben gade i Østergade i Tølløse i maj førte i går til en dom ved Retten i Holbæk på seks måneders betinget fængsel til en 16-årig dreng fra Holbæk.

Han blev fundet skyldig i at have begået et røveri mod en 15-årig dreng fra St. Merløse. Udbyttet blev et el-løbehjul, en mobiltelefon og 150 kroner i kontanter. De førstnævnte ting blev hurtigt leveret tilbage, da en kammerat til den 16-årig opfordrede ham til det, mens de 150 kroner blev beholdt.

Den 16-årige blev også dømt for vold ved at have sparket den 15-årige i maven. Desuden blev han dømt for vidnetrusler, fordi han efter røveriet og volden hævede fingeren og advarede offeret mod at melde sagen til politiet.

Fik pludselig en lussing på siden af hovedet Begivenhederne udspille­de sig den 22. maj i år på Østergade i Tølløse omkring klokken 21.30. Den 16-årige og den 15-årige var med i hver sin gruppe på fire-fem unge, da de traf hinanden på gaden.

Den 15-årige forklarede i retten, at han blev kontaktet af den 16-årige, der foregav at ville spørge om vej til et sted i Tølløse.

Uden noget forudgående fik han pludselig en lussing på siden af hovedet, og kort efter fik han et slag mere. Ifølge offeret fik han derefter besked på at tømme lommerne, og den 16-årige tog de 150 kroner, som den 15-årige havde. Han blev også frataget et el-­løbehjul og en mobiltelefon.

Det blev også til nummer tre og fire lussing, lige efter at han havde fået leveret el-løbehjulet og mobiltelefonen tilbage.

Han fik også et hårdt spark i maven, så han måtte træde et skridt tilbage.

- Før han gik, sagde han på en truende måde, »hvis du melder det her til politiet, så får det alvorlige konsekvenser«, fortalte den 15-årige.

En jævnaldrende pige, som han gik sammen med den pågældende aften, var også vidne i retssagen. Hun havde set noget af det, som den 15-årige fortalte om, men ikke det hele.

Erkendte sig delvis skyldig Inden de to vidneforklaringer havde den 16-årige tiltalte afgivet sin forklaring. Han erkendte sig delvis skyldig i røveriforholdet, hvor han forklarede, at han havde givet ét slag med flad hånd på siden af hovedet og forsøgt et andet slag, som ikke ramte, samt at han havde taget de 150 kroner. Den 16-årige nægtede at have sparket. Han nægtede også vidnetrusler, men forklarede dog, at han havde hævet fingeren og sagt, »ikke meld til politiet«.

Domsmandsretten fandt den 16-årige skyldig i alle tre forhold og idømte ham seks måneders betinget fængsel med et års prøvetid.

Dommen blev modtaget af den 16-årige.

Læs mere om retssagen i dagbladet Nordvestnyt torsdag.