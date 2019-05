150 får på travetur på Maglesøvej

Området ved Maglesø minder på mange punkter om Irland og Skotland. Tirsdag var ligheden større end nogensinde. På Maglesøvej var 150 får på travetur. Det samme var en fårehyrde, to hyrdehunde og en række børn og voksne. Tirsdag skulle dagskolen og det økologiske landbrug »Farmen« nemlig flytte får fra en mark lige ved siden af skolen til et fredet istidslandskab tæt ved Maglesø. Derfor var Maglesøvej spærret af for bilkørsel i en periode. Til gengæld fik både motionscyklister og gangsportsfolk en oplevelse af de usædvanlige.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her