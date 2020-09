Torsdag kom det frem, at 15 borgere i Holbæk Kommune, som har godt 71.500 indbyggere, er testet positive for corona inden for de sidste syv dage. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: 15 positive corona-test giver rød zone Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15 positive corona-test giver rød zone

Holbæk - 18. september 2020 kl. 12:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommune skiftede torsdag farve på det kort, der viser, hvor mange Covid-19-smittede borgere, der har været i landets kommuner den seneste uge.

Årsagen er, at 15 borgere i kommunen er testet positive for Covid-19 de seneste syv dage. Og dermed er Holbæk Kommune blandt de kommuner i landet, der er over Sundhedsstyrelsens bekymringsgrænse. Det sker, når antallet af nye corona-smittede passerer 20 per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

De 15 positive test betyder konkret, at Holbæk Kommune har en incidens på 21.

- Vi var torsdag i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Og vores smittebillede er, at det er spredt ud over kommunen, og det fordeler sig også spredt mellem de 10 til 59-årige, fortæller Lene Magnussen, der er direktør i Holbæk Kommune.

- Vi skal fortsætte med de ting, vi gør. Men vi har også en særlig opmærksomhed på de unge. For vi ved fra blandt andet hovedstadsområdet, hvor hurtigt det kan gå i festmiljøer og lignende. Så vi er lidt opmærksomme på det i forhold til at have SSP med inde over, fortæller Lene Magnussen.

Torsdag var i alt 55 af landets kommuner over bekymringsgrænsen.