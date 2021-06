15-årig taget som spritbilist

Bilkørslen var i sig selv temmelig graverende, men derudover havde drengen også fået en tår over tørsten - tilstrækkeligt til, at han også fik en sigtelse for spirituskørsel.

Bilen, der tilhørte et familiemedlem, havde han taget uden at få lov. Bilejeren ønskede dog ikke den 15-årige straffet for tyveri af bilen, men fik udleveret nøglerne til bilen.