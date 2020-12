15-årig overfaldet ved slikbutik: Teenagere anholdt

Et voldeligt overfald med slag, spark og en skalle på en 15-årig dreng foran en slikbutik i Nygade omkring klokken 19.49 tirsdag aften førte efterfølgende til, at politiet i løbet af aftenen anholdt ikke færre end fire drenge i alderen 15 til 17 år, der alle er mistænkt i sagen.

Ifølge politiet var der cirka ét gram hash i hver pose. Derfor blev de to børn sigtet for narkobesiddelse med henblik på videresalg, og politiet beslaglagde hashen.

Kastede sten efter tog Og klokken 22.38 var den så gal igen, da personalet i et regionaltog anmeldte, at en ung mand havde kastet sten mod toget, mens det holdt på Holbæk Station.

Politiet fik på stationen kontakt til en 17-årig dreng fra Svebølle, som blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, da der ikke var sket skade på toget.

Samtidig var han også mistænkt for at have en rolle i overfaldet i Nygade tidligere på aftenen.

Alle fire mistænkte blev anholdt af politiet og afhørt til de forskellige sager. De er alle sigtet, men politiet valgte at løslade dem, da man har vurderet, at der ikke er grundlag for at begære dem varetægtsfængslet i voldssagen, som politiet nu efterforsker videre.