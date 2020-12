Midt- og Vestsjællands Politi kunne blot en halv times tid efter et røveri mod Dagli?Brugsen anholde en 15-årig dreng for røveriet. Foto: Kenn Thomsen

15-årig hurtigt anholdt efter røveri

Holbæk - 18. december 2020 kl. 10:24 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

En 15-årig dreng fra Hellerup blev torsdag eftermiddag varetægtsfængslet frem til den 12. januar. Han blev fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, efter at han kort forinden havde begået et røveri mod Dagli'Brugsen i Nr. Jernløse, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Desuden blev han også sigtet for et røveri i Nygade i Holbæk i tirsdags.

Angående røveriet i Nr. Jernløse anmeldte personalet i Dagli' Brugsen klokken 8.29 torsdag, at en mand netop havde truet kasseekspedienten med en pistollignende genstand til at udlevere kassebeholdningen. Med en mindre kontantbeløb som udbytte flygtede røveren efterfølgende fra stedet til fods.

Flere patruljer blev sendt til området for at lede efter røveren, som politiet kunne se på forretningens overvågningsfotos. Ud fra disse fotos og ud fra lokalkendskabet til områdets unge og deres omgangskreds havde politiet et meget godt bud på røverens identitet.

Tre unge anholdt og sigtet Den mistænkte røver blev derfor opsøgt på en bekendts bopæl i Regstrup, hvor politiet klokken 9.00 - altså kun en halv times tid efter røveriet - kunne foretage anholdelse af tre personer på adressen. Der var tale om en 17-årig ung mand fra Regstrup, en 15-årig pige fra Holbæk og en 15-årig dreng fra Hellerup, som var i besiddelse af både det kontante røveriudbytte og den anvendte pistollignende genstand, som viste sig at være en hardball-pistol.

Alle tre anholdte blev transporteret til en politistation, hvor også de sociale myndigheder blev tilkaldt for at overvære afhøringen af de unge anholdte. De blev alle tre sigtet for røveriet, men ud fra overvågningsfotos og signalementet på røveren kunne den 15-årige dreng fra Hellerup mistænkes for at være den person, der havde udført røveriet i Dagli'Brugsen.

Den 15-årige blev derfor torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk.

Her sigtede anklagemyndigheden også for et røveri mod en person på Nygade i Holbæk tirsdag den 15. december, hvor han sammen med flere indtil videre uidentificerede medgerningsmænd frarøvede en 15-årig dreng fra Holbæk en kasket, ligesom han forsøgte at tage en taske fra ham.

Forsøgte at stikke af fra politiet Retten bestemte, at den 15-årige skulle varetægtsfængsles. Da politiet derefter skulle transportere ham til en lukket institution for unge kriminelle, forsøgte den 15-årige at flygte fra politiet. Han blev dog hurtigt løbet op, fordi han var iført håndjern.

Flugtforsøget medførte så straks yderligere en sigtelse for overtrædelse af straffeloven for at flygte fra politiet som frihedsberøvet. Herefter lykkedes det politiet at få bragt den 15-årige frem til institutionen, hvor han skal være frihedsberøvet foreløbig frem til den 12. januar.

De to øvrige anholdte blev løsladt uden fremstilling i grundlovsforhør, men de er fortsat sigtede i røverisagen.