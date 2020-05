136 smittede i Holbæk

Onsdag morgen var der 136 personer, der var registreret smittet med Covid-19 i Holbæk Kommune. Dermed er der inden for de sidste 14 dages tid sket en stigning på 29 personer.

I alt 3067 personer er nu testet for sygdommen. For to uger siden var tallet 1452.