Politiet ransagede blandt andet adresser i Apotekerhaven og på Anders Larsensvej i Holbæk i weekenden. Det var led i en større terrorsag med tråde til Tyskland. Foto: Presse-fotos.dk

13 sigtet i stor terrorsag: Sigtelsen holdes stadig hemmelig

Holbæk - 11. februar 2021 kl. 19:24 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Selv om Midt- og Vestsjællands Politi og Politiets Efterretningstjeneste i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag lettede en anelse på den tunge mørklægning, der de seneste fem dage har været lagt over weekendens omfattende politiaktioner i Holbæk og retsmøder, holder myndighederne fortsat sigtelserne mod de i alt 13 terror-mistænkte personer hemmelige. Ved et retsmøde, som begyndte ved Retten i Holbæk torsdag ved 18-tiden, anmodede specialanklager John Catre Nielsen på ny om dobbeltlukkede døre, hvor offentligheden ikke får mulighed for at høre sigtelsen. Han begrundede det med hensynet til fremmede magter, statens sikkerhed og sagens oplysning. Flere forsvarsadvokater protesterede både mod hemmeligholdelsen af sigtelserne og mod, at retsmødet i det hele taget blev holdt for lukkede døre. Men dommeren valgte altså at efterkomme anklagemyndighedens anmodning.

13 sigtede Syv personer - fire mænd og tre kvinder - er allerede varetægtsfængslet i terrorsagen frem til 2. marts. De blev alle anholdt lørdag aften. Torsdagens retsmøde omfatter yderligere seks personer, som anklagemyndigheden også ønsker varetægtsfængslet. Alle seks blev anholdt natten til mandag, og de blev efterfølgende fremstillet i et grundlovsforhør mandag aften ved Retten i Holbæk. Her fik politiet dog kun dommeren velsignelse til at holde dem bag tremmer i 72 timer, og det er den frist, der står til at udløbe tidligt fredag morgen. Derfor gør anklagemyndigheden torsdag aften et nyt forsøg på at overbevise en dommer om, at de skal varetægtsfængsles i en lidt længere periode. De seks, der blev fremstillet torsdag aften er fire mænd og to kvinder. Retsmødet gik i gang klokken 18, og hvis det går som i de hidtidige retsmøder i terrorsagen, vil det først slutte langt ud på natten.

Dansk-tysk terrorsag Politiets Efterretningstjeneste skrev tidligere torsdag i en pressemeddelelse, at man i tæt samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi havde gennemført en større politiaktion på Sjælland fra den 6. til den 8. februar. Syv personer er blevet varetægtsfængslet og sigtet for at have planlagt et eller flere terrorangreb eller medvirket til forsøg på terror, lyder det i pressemeddelelsen. Det fremgår ikke, hvor disse terrorangreb eventuelt skulle finde sted. De syv personer er ifølge PET sigtet for forsøg på terrorisme efter straffelovens paragraf 114, stk. 1 - altså den såkaldte terrorparagraf - eller medvirken til forsøg på terror. De er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller have medvirket hertil. Ifølge PET har de seks personer, der torsdag aften bliver genfremstillet for en dommer, tilknytning til sagen. Yderligere én person i samme sagskompleks er blevet anholdt i Tyskland, skriver PET. PET tilføjer, at man har haft et godt og effektivt samarbejde med de tyske myndigheder.

Intention og kapacitet Ydermere skriver PET i pressemeddelelsen, at man ser med stor alvor på denne type sager. - Det er vores opfattelse, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark. Sammen med det øvrige politi arbejder PET hver eneste dag på at identificere og bekæmpe forbrydelser af denne alvorlige karakter. Det er fortsat PET’s vurdering at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og at den konkrete sag ikke ændrer ved denne vurdering, lyder det i torsdagens pressemeddelelse.

