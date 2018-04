1200 mennesker på Orø (billedet) og i Holbæk skal have ny læge senest med udgangen af august. Region Sjælland er åben for at finde en ny model for lægedækningen på øen.Foto: Søren Holmberg Foto: Søren Holmberg

Send til din ven. X Artiklen: 1200 patienter skal have ny læge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1200 patienter skal have ny læge

Holbæk - 27. april 2018 kl. 19:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Senest ved udgangen af august skal omkring 1200 mennesker i Holbæk og på Orø have ny praktiserende læge.

Det sker som konsekvens af, at den nuværende læge, Tommy Budek fra Familielægen i Bysøstræde i Holbæk, har opsagt den ene af sine aftaler - såkaldte ydernumre - med Region Sjælland.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

Den nu opsagte aftale har blandt andet omfattet en satellitpraksis på Orø, hvor orøboerne har kunnet komme to gange om ugen. Den ordning har været gældende siden starten af 2016, hvor Region Sjælland måtte opgive at finde en ny læge til at overtage øens praksis, da Carsten Roug gik på pension efter næsten 40 år som praktiserende læge på Orø.

Dengang trådte Tommy Budek til, men det samlede arbejdspres er nu blevet så stort, at han har set sig nødsaget til at opsige aftalen.

Det oplyser Christina Sjøberg Lundgren, praksisdirektør i Region Sjælland.

Derfor er regionen nu på jagt efter en ny læge, der vil overtage de 1200 patienter, og af stillingsopslaget fremgår det, at regionen er åben overfor at skrue aftalen med en ny praktiserende læge anderledes sammen end hidtil.

»I Region Sjælland er vi åben overfor nye og anderledes måder at tænke læge- og sundhedsdækningen,« hedder det i opslaget, hvor det samtidig bemærkes, at der skal udvikles en »skræddersyet løsning«, når det gælder sundhedsdækningen på regionens småøer.

Det betyder ifølge Christina Sjøberg Lundgren, at ansøgere til stillingen meget gerne må komme med deres bud på, hvordan opgaven med at være læge for de 1200 patienter kan løftes.

- Med opslaget har vi ønsket at oplyse, hvordan ordningen har været hidtil. Men samtidig vil vi sende et signal om, at vi meget gerne vil have ansøgernes forslag til, hvordan modellen kan se ud fremover, siger Christina Sjøberg Lundgren til Nordvestnyt.

Hun pointerer, at løsningen skal tilpasses borgerne, så der både er mulighed for at mødes lægen fysisk og benytte digital kommunikation for dem, der foretrækker det. Praksisdirektøren vil ikke udelukke noget på forhånd, men hun finder det ikke realistisk, at Orø på ny får sin »egen« læge, der er bosat på øen.

Regionsrådsmedlem og formand for udvalget Det nære sundhedsvæsen, Nicolai Nicolaisen (S), der selv bor på Orø, ønsker en model, hvor der er en læge på øen flere gange om ugen, og ellers kan suppleres af en sygeplejerske, der arbejder på vegne af lægen.

- Nu må vi se, hvad der kommer af ansøgninger, og så må vi finde den rigtige model. Men det skal være muligt at møde fysisk op hos enten en læge eller sygeplejerske på øen, pointerer Nicolai Nicolaisen ifølge Nordvestnyt.

Der er ansøgningsfrist 14. maj, og overtagelse senest med udgangen af august - og gerne før, oplyser Region Sjælland.