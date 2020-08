Midt- og Vestsjællands Politi lavde tidligere på ugen en færdselsindsats i Holbæk. Cirka 500 køretøjer blev standset, og i 117 tilfælde kunne politiet kontatere, at bilisterne brød færdselsloven. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Holbæk - 07. august 2020

Onsdag lavede Midt- og Vestsjællands Politi en færdselsindsats i Holbæk, hvor mange biler blev standset. Udfaldet blev 117 brud på færdselsloven.

Ifølge politiet foregik kontrollen fra middagstid og frem til de tidlige aftentimer, hvor omkring 500 køretøjer blev standset. Politiet gennemgik her, om bilisterne overholdt loven.

De første kontroller var på Kalundborgvej ud for nummer 130 og ved pendlerpladsen på Ringstedvej i Holbæk mellem klokken 12.15 og 14.30. Herefter fortsatte patruljerne til Ringstedvej i Kvanløse over for kirken mellem klokken 15 og 17. Den sidste kontrol foregik omkring Skage­rakvej, Oldvejen og Roskildevej i Holbæk mellem klokken 18.15 og 19.30.

Ud over de 117 sager, hvor bilisterne blev sigtet for at overtræde færdselsloven, blev to personer anholdt, da de var eftersøgt af politiet i forbindelse med afhøring til andre sager.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi handlede 32 af sagerne om, at bilisterne talte i mobil under kørsel, 18 var ikke standset ved fuldt stop, og i 16 tilfælde havde bilerne nedslidte dæk. De resterende sager handlede blandt andet om, at bilisterne ikke anvendte sele eller medbragte kørekort, samt at der var fejl på lygterne.

De fleste af bilisterne kan nu forvente at få en bøde i deres E-boks, og i de lidt grovere færdselsforseelser vil de sigtede høre mere fra politiet.