1140 vaccineret i Holbæk Sportsby

- Det er gået over al forventning, ikke mindst takket være en kæmpe indsats fra alle de medarbejdere, der har været med til at planlægge og gennemføre dagen. Jeg glæder mig til at nærstudere data og erfaringer fra i dag, når resultaterne foreligger, med henblik på at kunne bruge det i den videre vaccinationsplan. På den måde kan vi optimere vores indsats i kampen mod Covid-19 og give borgerne i Region Sjælland den bedst mulige oplevelse, siger Trine Holgersen, direktør i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.