Se billedserie »Back in Black« byder på topnumre fra AC/DC-repertoiret. PR-foto. Foto: PHKFOTO

11 koncerter på vej

Holbæk - 22. november 2019 kl. 07:19 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu er Musikklubben Elværket ved at lægge sidste hånd på programmet for første del af 2020. Det bliver vanen tro mangfoldigt og yderst alsidigt.

11 koncerter er på programmet. Eller rettere: Kommer på programmet. Ni af dem er der allerede. En tiende er på vej. Og en ellevte, der bliver programmets fjerde, såmænd også - men den er det helt tys tys med.

Jeppesen lægger for lørdag den 25. januar. Jeppesen - med fornavnet Jørn - får her sin debut som solist. Han har i mange år beklædt en række poster på højeste niveau i musikbranchen - som musiker, manager og rådgiver for nogle af branchens største navne. Han var i en snes år manager for Kim Larsen og var i øvrigt i en årrække musiker i Kjukken.

Koncert nummer to på Elværkets 2020-program bliver med den danske hitmaskine Alphabeat. Koncerten finder sted fredag den 14. februar. Der er lagt op til en fest med bandet, anført af sangerne Stine Bramsen og Anders SG.

Dagen efter, lørdag den 15. februar, indtager Lars Lilholt Holbæk-scenen. Den kendte troubadour optræder under overskriften »Lars Lilholt - storyteller 2020«.

Her for få dage siden faldt aftalen om koncerten med L.O.C, altså Liam O'Connor, den 29. februar på plads. Et andet stort navn, Medina, gæster Elværket lørdag den 7. marts. Popsangerinden har tegnet sig for en lang række hits, har solgt over en kvart million albums og givet hundredevis af koncerter. Koncerten med Medina meldes allerede udsolgt.

Lørdagen efter, den 14. marts, gæster trioen »Ude af kontrol« Musikklubben Elværket. De tre - Englando, Balken og Munken - er, som navnet lægger op til, kendt for at skubbe til grænsen, og det er sket, at koncerterne er blevet stoppet undervejs på grund af et lidt for vildt publikum.

Anders Blichfeldt er på pletten i Holbæk fredag den 27. marts med sit show »Alene på scenen«. Her diskes op med sange fra tiden med Big Fat Snake, soloudgivelser, samarbejdet med Elvis' band,og fortolkningerne fra Toppen af Poppen 2019.

Torsdag den 9. april kan man med garanti høre pigerne hvine, når aftenens kunstner træder op på elværkets scene. Burhan G er kendt for sine følelsesladede ballader og up-tempo pophits. Det bliver en hitspækket oplevelse leveret af den talentfulde, charmerende og træfsikre entertainer.

Der venter publikum musikalske topnumre fra det klassiske AC/DC-repertoire, når Back In Black kommer på besøg fredag den 10. april. Det vil være numre som »Whole Lotta Rosie«, »Jailbreak«, »TNT« og ikke mindst »Highway to Hell«.

Mellem den koncert og den næste, er der halvanden måned. Frem til den 23. maj. Aftalen om, hvem der giver koncert den dag, er truffet, men musikklubbens formand Martin Krøyer vil ikke røbe det.

Og så lige til den hemmelige koncert. Den, der er helt tys tys. Så meget kan vi fortælle, at den finder sted den 21. februar.

- Men hvem, der kommer, det må vi ikke fortælle et ord om. Det kommer heller ikke til at fremgå af programmet eller af vores hjemmeside. Hverken nu eller senere. På et tidpunkt får medlemmerne en mail om det, og senere må vi måske - håber jeg - fortælle, hvem der giver koncert. Jeg håber, vi får lov, siger Martin Krøyer. Han oplyser, at det er så hemmeligt, fordi koncertarrangørerne har noget, de vil teste. Hvad - det er en del af hemmeligheden.