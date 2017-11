Tyvene har haft travlt på Holbæk-egnen, særligt i Svinninge lørdag aften. (Arkiv) Foto: Helle Baldersb¾k

11 indbrud: Tyvene gik efter smykker

Holbæk - 27. november 2017 kl. 10:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi har i løbet af weekenden modtaget anmeldelser om 11 indbrud i Holbæk Kommune. Udbyttet for tyvene har primært været smykker.

Tyv tog smykker, kniv og kontanter I forbindelse med et indbrud på Syvendeskovvej i Undløse er der blevet stjålet tre guldarmbånd, tre Skagensringe, kontanter og en jagtkniv. Tyven kom ind i huset ved frøst at bryde en terrassedør til en udestue op. Herefter blev en terrassedør fra udestuen ind til stuen knust med en sten. Gerningsmanden har herefter gennemrodet hele huset. Indbruddet skete søndag klokken 14.30, oplyser politiet.

Imac stjålet En Imac er blevet stjålet i forbindelse med et indbrud på Lundemarksvej 23 i Holbæk. Indbruddet skete mellem fredag eftermiddag klokken 16 og lørdag morgen klokken 7.40, hvor en eller flere gerningsmænd knuste en hoveddør med flistesten.

Indbrud på Elmelunden Et bestiksæt, rengøringsklude og et lagen. Det var udbyttet ved et indbrud på Elmelunden i Jyderup, som skete mellem torsdag klokken 15 og fredag klokken 12. Tyven kom ind i huset ved at knuse en rude i en terrassedør, hvorefter døren kunne åbnes.

Tyv stjal smykker En borger på Søtoften i Undløse har fået stjålet guld- og sølvsmykker i forbindelse med et indbrud i sit hjem. Tyven, som brød ind i ejendommen mellem lørdag klokken 12 og søndag klokken 18.20, kom ind ved at bryde et vindue op.

Indbrud på hotel Hotel Strandparken på Kalundborgvej i Holbæk har mellem fredag og lørdag haft besøg af udbudne gæster. I den forbindelse blev der stjålet kontanter fra hotellet. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er gerningsmanden kommet ind ved at knuse et køkkenvindue. Herefter har tyven været i køkkenet og i receptionen, hvor skuffer og skabe er åbnet, og et pengeskab er blevet brudt op. Indbruddet skete mellem fredag klokken 23 og lørdag klokken 7.

Tyv gik efter smykker Svinninge-borgere på Østre og Søndre Hovvej fik lørdag aften en uanmeldte gæster, som tilsyneladende gik efter smykker. Tyverierne er sket mellem klokken 12 og midnat, og i alle fire steder har tyvene været rundt overalt i husene. Der er brugt forskellige metoder til at komme ind. Et sted var der kastet en brosten gennem et vindue, et par steder er der brugt koben, og et sted er en vinduesliste fjernet. Skuffer og skabe stod åbne og var rodet igennem, og der var flyttet rundt på ting. Der er umiddelbart udelukkende stjålet smykker og smykkeskrin. Et sted var smykkerne taget frem, men ikke taget med, og et enkelt sted har politiet ikke fået oplyst, hvad der eventuelt er stjålet.

Tyv stjal kontanter og smykker Fra et hus på Hvedevænget i Svinninge er der lørdag stjålet kontanter og smykker. Det kan være en del af serieindbruddene på Østre og Søndre Hovvej, hvor der også var indbrud lørdag aften, og hvor der tilsyneladende er gået efter smykker. Fra Hvedevænget er der også stjålet smykker og både danske mønter og euro. Tyven er kommet ind ved at bryde et vindue op klokken 20.20, hvor alarmen er gået i gang. Tyven har været i sovevæelset og badeværelset og gennemrodet skuffer og skabe.

Skabe og skuffer var gennemrodet Skabe og skuffer var gennemrodet, da beboeren søndag kort før midnat kom hjem til boligen på Ove Billesvej i Tølløse. Tyven er kommet ind ved at fjerne en liste til et stuevindue mellem klokken 13 og 23.45. Den første melding går på, at der muligvis er stjålet smykker fra soveværelset.