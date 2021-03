En række initiativer skal sætte genstarte aktiviteterne i de 18 lokalområder, når restriktionerne lempes, og vi igen må mødes i flok. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: 109.000 til at sætte nyt blus på ildsjælene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

109.000 til at sætte nyt blus på ildsjælene

Holbæk - 03. marts 2021 kl. 05:56 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Det er ikke nemt at være ildsjæl i en tid, hvor det er forbudt at samles i flok. Men nu kigger Holbæk Kommune så småt på, hvordan der kan sættes nyt blus på ildsjælene i de 18 lokalområder, efterhånden som restriktionerne forsvinder. Det sker i et oplæg, som sine steder dufter en lille smule af fest.

I sidste måned gav økonomiudvalget grønt lys til at bruge 109.000 kroner på en række initiativer, som skal understøtte et forår, som forhåbentlig gradvist vil give større muligheder for at mødes.

Det er projektudvalget for udvikling af lokalområderne, som har kigget mere konkret på, hvad man kan gøre. Allerede nu er kommunen i gang med at indsamle eksempler på lokale aktiviteter, som er brugbare, mens der stadig er mange restriktioner. Det skal blive til en idébank, hvor man kan finde eksempler på, hvad man har gjort i andre lokalområder.

I Vipperød Lokalforum har man eksempelvis sat ekstra kræfter ind på at klæde borgerne på it-mæssigt, så de kan holde deres generalforsamling virtuelt. I Undløse har de holdt en coronasikker idéfest. Og hos Holbæk- og Regstrupspejderne har de arrangeret udendørs orienteringsløb med temaer som Pokémon og Paw Patrol.

- I projektudvalget er vi helt klar over, at den lokale udvikling er afhængig af frivillige ildsjæle, som kan drible med de ideer, der opstår. Med idébanken vil vi synliggøre alle de nye tiltag, der har været under corona. Forhåbentligt kan andre finde inspiration den vej, siger formanden for projektudvalget, Lars Qvist (S).

Lokale seværdigheder Andre, mere fremadrettede ideer handler eksempelvis om »Holbæk på tur«. Her er tanken er, at man i hvert lokalområde kortlægger, hvad der findes af lokale seværdigheder. Og listen over dem skal så på en eller anden måde gøres tilgængelige for alle, måske på en særlig hjemmeside.

Denne idé forudsætter nok i et vist omfang, at man for alvor kan se enden på coronaen, men så vil der også være en hel »bank« fuld af ideer til udflugter.

Der er også tanker om at fejre ildsjælene - for eksempel de aktive i de 18 lokalfora - på en eller anden måde. Hvordan det mere præcist skal gøres, kigger projektudvalget på senere i denne måned.

»Farvel til corona«-fest Og sidst, men ikke mindst lægger pakken op til, at der skal fordeles 54.000 kroner til de 18 lokalområder.

Det er tænkt som en støtte til en markering - eller måske ligefrem en fest - i anledning af »coronaens afslutning«, som der står i de kommunale papirer.

Nu er pandemien som bekendt ikke lige ved at være slut. Men ideen med 3000 kroner pr. lokalområde viser i hvert fald, at kommunen nu tør sige højt, at der kommer en tid efter coronaen.

Og så skal der ske noget for at få genantændt ildsjælene og aktiviteterne overalt i kommunen.

37 til webinar I pakken indgår i øvrigt også kursusvirksomhed.

I sidste måned udsendte kommunen invitationer til alle lokalfora om et webinar, hvor man kunne få mere at vide om hele viften af kommunale puljer, man kan søge penge i.

Det var et hit. 37 mennesker var med til det digitale møde, og de dækkede en breds af både lokalforum-folk og foreningsfolk. De fik også en introduktion til fritidsportalen - det sted på kommunens hjemmeside, hvor man skal ind, når man søger penge.

Webinaret var så stor en succes, at kommunen nu overvejer at gentage det, så endnu flere borgere og foreninger får et indblik i støttemulighederne for alle, der sidder med en god idé.