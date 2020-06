Genskabet vil lave en grejbank, hvor orøboerne kan låne maskineri, som kan bearbejde plante- og grenaffald til noget, man har lyst til at beholde på øen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

100.000 kr. til grønne projekter på Orø

Orø: Bæredygtighed er en rød tråd i to Orø-projekter, som i går fik tilsagn om henholdsvis 75.000 kroner og 25.000 kroner i kontant støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

De 75.000 kroner går til foreningen Genskabet, som har kig på øens haveaffald. For giver det overhovedet mening at bruge færgebrændstof på at transportere læs efter læs af haveaffald fra øen til fastlandet?