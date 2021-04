10.000 kroner til den blomstrende landsby

En blomstrende landsby - bogstaveligt talt. Det er ideen med et initiativ fra Vipperød Lokalforum, som netop har fået 10.000 kroner i tilskud fra energiselskabet Andel.

Det er sådan set allerede startet, for lige nu er tusindvis af tulipaner på vej op. Men ud over dem skal der laves et stort blomsterbed med pluk-selv-blomster, hvor byens borgere til sommer vil kunne snuppe en buket.